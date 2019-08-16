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В Запорожье осужден один из поджигателей храма УПЦ

16.08.2019 / 11:55
В Запорожье осужден один из поджигателей храма УПЦ
храм апостола Иоанна Богослова в Запорожье Источник: Центр информации УПЦ
Инцидент произошел в феврале этого года

В Запорожье, на днях приговорен к одному году тюремного заключения один из трех поджигателей храма УПЦ.

Инцидент произошел в феврале этого года. Предварительно сговорившись с двумя жителями Запорожья, уроженец Никополя поджег храм “Апостола Иоанна Богослова”, расположенный по ул. Товарищеской. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ipne.ws

16 февраля около 4.45 утра обвиняемый с помощью зажигалки поджег изготовленный собственноручно самодельный факел и бросил его через забор в направлении стены часовни храма. Довести задуманное до конца не вышло.

Поджигателей-исполнителей задержали на месте сотрудники СБУ.

Между представителем религиозной общины УПЦ и обвиняемым 27 июля заключено соглашение о примирении. Ленинский райсуд утвердил это соглашение, по которому поджигателя приговаривают к 1 году тюремного заключения.

Источник: Inpress.ua
запорожье, упц
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