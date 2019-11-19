Войти | Зарегистрироваться
18:23

вторник,
19 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Запорожье проходит православный фестиваль «ORTHODAYS.ZP»

19.11.2019 / 16:51
В Запорожье проходит православный фестиваль «ORTHODAYS.ZP»
Митрополит Лука Источник: Центр інформації УПЦ
В программе «ORTHODAYS.ZP» запланированы: рок-опера, литературный вечер, выставка домашних питомцев, кинопоказ, выставка работ участников областного конкурса детско-юношеского рисунка «Красота Божьего мира»

В Запорожье проходит VI Ежегодный фестиваль «Дни православной культуры в Запорожье «ORTHODAYS.ZP».

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии.

В рамках фестиваля состоялись встреча с писательницей Мирославой Бердник и празднование Дня приходского работника.

«Все мы - и духовенство, и монашествующие, и миряне, призваны свидетельствовать о Христе. На каждого из нас положены свои особые функции в соответствии с возможностями, навыками, опытом, знаниями и призванием. Наши служения различны, но Господь один и тот же. Наши действия различны, но Бог один и тот же, производящий все и во всех», - отметил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, поздравляя всех тех, кто служит в храмах епархии, не имея священного сана.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука поблагодарил храмовых работников за труды и пожелал им и дальше служить людям каждый своим даром. Он отметил огромную ответственность, которая лежит на плечах церковных работников.

Также все гости мероприятия смогли ознакомиться с выставкой, на которой приходские служители храмов города и области представили свои достижения — произведения искусства, иконы, вышивку, выпечку и пр.

«Ведь что может быть важнее в наше время быть носителями всего того доброго и светлого, что осталось еще в нашем мире? Исполняя заповеди Христа Спасителя, Церковь как богочеловеческий организм, осуществляет служение любви и милосердия к ближнему. Вся жизнь в Церкви есть непрестанное служение Богу и людям. К этому нас призывает Господь и в этом состоит основная миссия всего люда Божьего. Мы должны помогать всем тем, чьи души устали от лжи, ненависти и злобы, кто ищет умиротворения, душевной чистоты и красоты»,  - подчеркнул митрополит Лука.

В программе «ORTHODAYS.ZP»  запланированы: рок-опера, литературный вечер, выставка домашних питомцев, кинопоказ, выставка работ участников областного конкурса детско-юношеского рисунка «Красота Божьего мира».

 Фестиваль проходит на протяжении двух месяцев - ноября и декабря.

Как ранее сообщалось в СМИ, впервые Дни православной культуры «ORTHODAYS.ZP» состоялись в 2014 году. По словам организаторов, одна из задач фестиваля - помочь православным осознать, как важно для спасения общение между собой.

фестиваль, запорожье, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.