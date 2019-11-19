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Представители Чешской Церкви пригласили митрополита Антония на празднование 1100-летия со дня смерти святой Людмилы

19.11.2019 / 17:11
Представители Чешской Церкви пригласили митрополита Антония на празднование 1100-летия со дня смерти святой Людмилы
ОВЦС УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Как отметил владыка, в Украинской Православной Церкви есть много храмов, посвященных мученице Людмиле

В Киево-Печерской лавре сегодня управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний встретился с секретарем Пражской епархии протоиереем Стефаном Логойдой (Православная Церковь Чешских земель и Словакии) и представителями общины святой мученицы Людмилы, княгини Чешской – Мартином Грдличкой и Мирославой Яницатовой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, гости из Чехии рассказали митрополиту Антонию о предстоящем праздновании 1100-летия со дня мученической кончины святой Людмилы Чешской, которое планируется на сентябрь 2021 года и пригласили его принять участие в торжествах.

Митрополит Антоний поблагодарил гостей за приглашение. Как отметил владыка, в Украинской Православной Церкви есть много храмов, посвященных мученице Людмиле.

Во встрече также принял участие сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ священник Виталий Горзов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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