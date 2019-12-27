В Киеве состоится финал фестиваля православной поэзии

29 декабря в Киевском Доме ученых НАН Украины состоится музыкально-поэтический концерт и награждение лауреатов и дипломантов I-го Киевского фестиваля православной поэзии.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua.

«Фестиваль по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия прошел для детей-авторов в возрасте 7 - 15 лет. По результатам конкурса в альманахе (по желанию родителей) будут изданы лучшие стихи и рисунки победителей конкурса», - сообщили в источнике.

По словам организаторов, одной из главных задач фестиваля является поддержка современной духовной поэзии православных авторов Киева и Украины.

Как сообщалось ранее, творческий проект «Киевский фестиваль православной поэзии» стартовал 29 сентября и собрал в предыдущих турах около 80 взрослых конкурсантов в возрасте от 15 лет. По результатам конкурса был издан первый альманах, в котором напечатаны стихи и фото 50 лауреатов и дипломантов, вступительные слова членов жюри.

Председатель творческого проекта - поэт, автор-исполнитель, лауреат Международных фестивалей «Червона Рута» и «Судьба» протоиерей Роман Барановский, настоятель храма в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Заместитель председателя - поэт-музыкант Алексей Ахаимов (организатор и член жюри международных фестивалей современной православной авторской песни, руководитель студии DелоБЛАГО.