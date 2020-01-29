В Запорожье в православном фестивале приняли участие представители 7 стран

В Запорожье состоялся международный фестиваль искусств «Звезда Рождества», в рамках которого прошли музыкальный, литературный конкурсы и конкурс фотографии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», в фестивальные дни состоялись три концерта, презентации книг, литературная гостиная, мастер-классы.

«Участие приняли представители разных городов Украины, Беларуси, России, а также фотографы из Израиля, Италии, Китая и Португалии. Лучшие снимки были определены в трёх номинациях: «Жизнь современного человека», «Пейзаж» и «Арт», - отметили организаторы.

По их словам, одними из самых оригинальных работ стали снимки китайских фотографов.

«Считаю, что лучшее, что здесь есть, - работы из Китая, в частности - снимок "Гобелен", победивший в номинации "Пейзаж". Автор - Лу Юнь Фун. Эксклюзивная работа. Когда я увидел снимок, то спросил автора -«Это вышивка, в номинацию «Арт»?". Оказалось, что это заснеженная равнина с рекой, снятая с высоты с помощью дрона. Получилось оригинально», - поделился председатель жюри конкурса запорожский фотохудожник Александр Максимов.

Музыкальный конкурс прошёл в трёх номинациях: «Автор», «Автор музыки», «Исполнитель», «Ансамбль».

Инициатором фестиваля стал клирик Свято-Покровского архиерейского собора в Запорожья протоиерей Вячеслав Власенко вместе с Конгрессом литераторов Украины, Межрегиональным Союзом писателей и общественными организациями.