Церковный историк рассказал о трудах монахов во время Второй мировой войны

Заведующий библиотекой и церковно-археологическим музеем Киевской духовной академии архимандрит Дамаскин (Лебедь) принял участие в работе XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники».

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт КДАиС.

«Архимандрит Дамаскин выступил с докладом «Монахи - духовные воины: молитвы и труды монашествующих в годы войны», которое состоялось в XIV направлении Чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности», - сообщает Киевская духовная академия.

Как отмечается в источнике, в рамках Рождественских чтений запланировано проведение более 120 мероприятий - круглых столов, конференций, совещаний, мастер-классов, посвященных различным сферам служения Церкви.

Перед началом заседания секции, которое состоялось 28 января, была совершена Божественная литургия в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.