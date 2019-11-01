В Церкви рассказали, в чем отличие психического заболевания от беснования

Бесноватые имеют определенную реакцию на соприкосновение со святостью, которую практически невозможно спутать ни с каким психическим заболеванием.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу Киевской духовной академии и семинарии в Фейсбук, об сказал ректор КДАиС, епископ Белгородский Сильвестр (Стойчев).

«Нередко предпринимаются попытки объяснить все с научной позиции, считая, что речь идет о психических заболеваниях, которое древние по незнанию и суеверию считали одержимостью. Принять такое мнение нельзя. Господь Иисус Христос изгонял бесов. Сам евангельский текст не дает ни малейших оснований для такой интерпретации», - объяснил владыка Сильвестр.

По мнению архиерея, нельзя отрицать того, что многие психические расстройства похожи на воздействие темных сил.

Владыка ссылается на известного православного богослова Жана-Клода Ларше, который исследовал психические заболевания и пришел к выводу, что безумие может быть как бесовского, так и соматического происхождения.

«Жан-Клод Ларше приводит пример из жития святых, когда святые отказывались изгнать беса, полагая, что такое состояние (беснование) на каком-то этапе для конкретного человека является путем к покаянию. В Священном Писании для подобного мнения можно найти основание в словах апостола Павла: «предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен» (1Кор.5:5)», - отмечает епископ Сильвестр.

Ректор КДАиС упоминает также концепцию архиепископа Иннокентия (Борисова), согласно которой бес может действовать на мозг и на нервную систему человека, как на внешнюю оболочку души.

«Святитель Иннокентий указывает, что причин такого печального состояния может быть несколько, но в любом случае это происходит по Промыслу Божьему. В своем взгляде он полностью следует святоотеческому учению, например, прп. Иоанн Дамаскин пишет, что бесы не имеют ни власти, ни силы против кого-нибудь, если не получают позволения от Бога в целях домостроительства», - подчеркнул архиерей.

Епископ Сильвестр объяснил, что понять бесноват человек или болен, можно в сравнении состояния беснования и психического заболевания, в том числе и по реакции человека на соприкосновение со святостью.

«Найти внешние критерии, по которым можно сделать правильный вывод, вряд ли можно. Очевидно, что святые могут различать эти состояния и, соответственно, оказывать необходимую помощь. Кроме того, в наше время беснованием часто называют состояния, которые таковыми не является. Это может быть и чрезмерное порабощение некоторыми страстями (алкоголем, например) или озлобление против Бога и Церкви, но, не смотря на греховность такого состояния, это все же не беснование».