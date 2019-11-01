Столтенберг ожидает, что в Украине заработает закон о нацбезопасности

В частности, который предусматривает парламентский надзор за оборонными ведомствами и реформирование СБУ.

Об этом он заявил в выступлении в Верховной Раде Украины 31 октября.

"Этот вновь избранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину к лучшему. Все вы уже сделали мощный рывок вперед. Я ожидаю внедрения Закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и оборонными, а также реформированием СБУ", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что советники НАТО готовы помогать Украине по внедрению евроатлантических принципов и лучших практик для усиления верховенства права и обеспечения прав меньшинств, для борьбы с коррупцией и для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, а государственные институты лучше служили народу Украины.

По мнению Столтенберга, это будет поддерживать стремление Украины вступить в Альянс.

Генсек подчеркнул, что Украина как суверенное государство имеет право выбирать собственные системы безопасности, и заверил, что двери НАТО остаются открытыми.

В то же время он отметил, что дорога членства в НАТО не является легкой и тем, кто хочет этого, необходимо иметь преданность цели и осуществлять реформы.

"Но в конце концов членство является решением членов Аьянса и тех, кто хочет к нему присоединиться, и только их. Никто извне не имеет права вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", - акцентировал Столтенберг.

По приглашению украинской власти Североатлантический совет НАТО прибыла с визитом в Украину 30 октября. Визит начался в Одессе.

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