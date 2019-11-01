РПЦ подписали документ о воссоединении западноевропейских приходов с Русской Православной Церковью

Сегодня в Даниловом монастыре Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.

Как сообщает официальный сайт Патриархии, грамота была подписана в двух экземплярах.

Один экземпляр будет вручен 3 ноября за богослужением главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской Патриархии.

Как сообщалось ранее, 2-4 ноября в Москве состоятся мероприятия по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви.