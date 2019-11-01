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Юраш выступил против Польской Церкви

01.11.2019 / 16:18
Юраш выступил против Польской Церкви
Андрей Юраш Источник: Главком
Чиновника возмутило решение польских иерархов, которые отказались признавать ПЦУ в отличии от Константинополя и Элладской Церкви

Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш выступил против заявления епископата Польской Православной Церкви о невозможности признания Православной Церкви Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Юраша, «представители Польской Православной Церкви не признав Православную Церковь Украины, показали, что работают не на свою духовную и историческую родину».

 «Вместо этого близкая нам этнически и даже с украинцем во главе ее Польская Церковь, которая де-факто исторически является периферийным ответвлением Киевской Митрополии, первой из других Церквей на своем Архиерейском Соборе 29 октября заявляет о невозможности признания в данный момент Православной Церкви Украины», - написал Юраш.

Чиновника возмутило решение польских иерархов, которые отказались признавать ПЦУ в отличии от Константинополя и Элладской Церкви.

«Далекие и вроде непонятные нам греки прекрасно все поняли и дают сигналы поддержки, а единокровные братья-украинцы из Польской Церкви, собственный автокефальный статус получили исключительно на основе традиции первопрестольного Киева, работают вовсе не на свою историческую и духовную Родину», - отметил Андрей Юраш.

В то же время руководитель департамента по делам религий и национальностей, не предоставляя никаких фактов, обвинил архиереев в том, что они якобы получили плату за принятие свого решения. Польской Церкви

«Все теперь понимают без дополнительных вопросов, сомнений и объяснений, кто чьим другом является на самом деле и кто кому «платит» по каким долгам», - считает Юраш.

Чиновник предполагает, что заявление Польской Церкви появилось для того, «чтобы максимально нейтрализовать и информационно перекрыть содержание и дух решения элладцев».

Как ранее сообщалось в СМИ, 29 октября собор польских архиереев опубликовал официальное заявление, в котором подчеркнул невозможность предоставления автокефалии ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
пцу, юраш
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