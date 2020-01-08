Верующие УПЦ на Рождество поздравили многодетные семьи и детей, больных раком

Учащиеся воскресной школы при Киевской духовной академии и семинарии посетили на праздник Рождества Христова столичный дневной стационар детской онкологии,а также поздравили многодетные семьи и пожилых людей, находящихся под опекой Свято-Покровского женского монастыря.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Воспитанники школы поставили спектакль «Рождественский вертеп», а также вручили каждому печенье в форме рождественского ангела, которое дети приготовили заранее в семинарской кухне и разрисовали собственными руками с любовью», - рассказали координаторы акции, студенты КДАиС Максим Шкроб и Максим Руденок.

По их словам, каждый человек сегодня имеет возможность принести свой дар рожденному Спасителю, сделав что-то хорошее окружающим, а значит и Ему самому.

«Наши дети решили посвятить свое время, любовь, заботу и таланты для того, чтобы в этом мире было больше добра и чуда», - поделились организаторы.