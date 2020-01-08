В Киеве верующие УПЦ зажгут 1000 свечей в память жертв абортов

11 января в Киево-Печерской лавре помолятся о детях-жертвах абортов в день памяти 14000 младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Общая молитва способна помочь жить дальше тем женщинам, которые решили избавиться еще нерожденного ребенка», - сообщили организаторы события.

На мероприятии также запланировано проведение мини-выставки о развитии ребенка до рождения, зажигание 1000 свечей за убиенных от абортов младенцев и проповедь епископа Белогородского Сильвестра, который по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Онуфрия возглавит покаянный молебен.

Идея сохранения жизни нерожденных детей объединяет церковные, общественные структуры и неравнодушных украинцев в совместных мероприятиях, способствующих развитию здорового общества страны.

Организаторами события выступили Украинская Православная Церковь, общественное движение «Pro-life Украïна», БО «Диакония», Отдел по делам семьи Киевской епархии, ОО «Вся Украина», ЧАО «Фитофарм».

«По официальной статистике ежегодно в Украине от искусственных абортов погибают около 50 000 младенцев, но на самом деле, цифра гораздо больше. Наше противоабортное движение занимается открытием кабинетов доабортного консультирования, проводит беседы с молодежью о зарождении человеческой жизни, рассказывает о последствиях абортов и о традиционных семейных ценностях с целью поддержать молодежь в принятии верного решения - спасения ребенка», - рассказал один из организаторов события, лидер движения «Pro-life Украина» Александр Ерух.

Покаянный молебен пройдет 11 января в 12.00 в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры.