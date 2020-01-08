Войти | Зарегистрироваться
11:35

среда,
08 января
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве верующие УПЦ зажгут 1000 свечей в память жертв абортов

08.01.2020 / 11:22
В Киеве верующие УПЦ зажгут 1000 свечей в память жертв абортов
Молитва Источник: Центр информации УПЦ
Идея сохранения жизни нерожденных детей объединяет церковные, общественные структуры и неравнодушных украинцев в совместных мероприятиях, способствующих развитию здорового общества страны

11 января в Киево-Печерской лавре помолятся о детях-жертвах абортов в день памяти 14000 младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Общая молитва способна помочь жить дальше тем женщинам, которые решили избавиться еще нерожденного ребенка», - сообщили организаторы события.

На мероприятии также запланировано проведение мини-выставки о развитии ребенка до рождения, зажигание 1000 свечей за убиенных от абортов младенцев и проповедь епископа Белогородского Сильвестра, который по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Онуфрия возглавит покаянный молебен.

Идея сохранения жизни нерожденных детей объединяет церковные, общественные структуры и неравнодушных украинцев в совместных мероприятиях, способствующих развитию здорового общества страны.

Организаторами события выступили Украинская Православная Церковь, общественное движение «Pro-life Украïна», БО «Диакония», Отдел по делам семьи Киевской епархии, ОО «Вся Украина», ЧАО «Фитофарм».

«По официальной статистике ежегодно в Украине от искусственных абортов погибают около 50 000 младенцев, но на самом деле, цифра гораздо больше. Наше противоабортное движение занимается открытием кабинетов доабортного консультирования, проводит беседы с молодежью о зарождении человеческой жизни, рассказывает о последствиях абортов и о традиционных семейных ценностях с целью поддержать молодежь в принятии верного решения - спасения ребенка», - рассказал один из организаторов события, лидер движения «Pro-life Украина» Александр Ерух.

Покаянный молебен пройдет 11 января в 12.00 в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры.

Источник: Inpress.ua
упц, пролайф
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 января
7 января
6 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.