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Православные сегодня отмечают Собор Богородицы

08.01.2020 / 11:17
Православные сегодня отмечают Собор Богородицы
Икона Источник: Центр информации УПЦ
Установление этого празднования относится к древним временам Христианской Церкви

На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января, Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, которая родила Спасителя всего мира.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, это собрание верующих было названо собором Пресвятой Богородицы.

В празднование Собора вспоминается память святого Иосифа Обручника, царя Давида предка по плоти Господа Иисуса Христа, и святого Иакова, брата Господнего, сына от первого брака святого Иосифа Обручника.

Святой Иаков сопровождал вместе с отцом своим Иосифом Божью Матерь и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет. Установление этого празднования относится к древним временам Христианской Церкви.

Источник: Inpress.ua
праздник, УПЦ
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