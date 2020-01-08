Православные сегодня отмечают Собор Богородицы

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11:15
У Трампа начали подготовку санкций против Ирака
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НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие
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По аэропорту Багдада нанесли ракетные удары, погиб иранский генерал
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Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию
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Папа Римский призвал "сойти с пьедесталов гордости"
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Рожкова: наша задача на 2020 год – гривневые ипотеки под 14-15%
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13:12
Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП
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11:18
В "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт с предыдущим
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10:47
Кулеба: выплата пенсий в ОРДЛО возможна только в контексте деоккупации
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09:45
Кулеба заявляет о неготовности возвращения Украины к прямым поставкам газа из России
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