Войти | Зарегистрироваться
19:11

пятница,
01 ноября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Лавров о Донбассе: с приходом Зеленского ситуация изменилась

01.11.2019 / 18:12
Россия рассчитывается, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом, и войска разведут по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Прямая речь: "В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов".

В четверг, 31 октября, Лавров встречался с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

Он напомнил, что договоренность о разведении сил и средств на трех пилотных участках – Станице Луганской, Петровском и Золотом – была достигнута еще 3 года назад на саммите "нормандской четверки" в Берлине.

Но, по словам Лаврова, все это время у России создавалось впечатление, что бывший президент Украины Петро Порошенко "хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество", когда он озвучивал разные "искусственные причины", которые отодвигали разведение.

Лавров указал, что с приходом к власти Зеленского ситуация действительно изменилась, и сейчас они "движутся в правильном направлении".

По словам министра иностранных дел РФ, они хотят добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и прекратить нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.

29 октября командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что разведение войск в районе Золотого-4 будет проходить в течение трех суток.

При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон также сообщала, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Источник

Россия, Донбасс, Лавров, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.