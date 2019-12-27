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Тейлор: Россия может вывести войска с территории Донбасса в течении одного-двух лет

27.12.2019 / 18:43
Украина может договориться с Российской Федерацией о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил на протяжении одного-двух лет.

Об этом в общении с украинскими журналистами рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

По словам Тейлора, для Украины и России главным остается вопрос границы.

"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос. Тяжелый и для Украины, и для России вопрос - это вопрос контроля границы. Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО, - ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.

По словам американского дипломата, президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться «того, чего хотят украинцы - прекращения войны». В качестве примера Тейлор привел состоявшееся ранее разведение сил на трех участках линии соприкосновения, которое, по его мнению, в значительной мере было односторонним.

"Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма", - сказал Тейлор и добавил, что украинский президент понимает также, что есть красные линии, за которые нельзя переходить.

"Думаю, Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти с Донбасса, сохранив лицо", - сказал американский дипломат.

Тейлор отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину и вернуться к "нормальной жизни".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рядах боевиков на Донбассе нет иностранных войск, а танки они получают от симпатизирующих им стран. Путин заявил, что решить ситуацию на Донбассе силой нельзя.

Также сообщалось, что 29 декабря между Украиной и ОРДЛО пройдет обмен пленными. Украина и "республики" Донбасса передадут друг другу около 200 пленных на контрольном пункте пропуска "Майорск".

Источник

Донбасс, Тейлор, вывод войск
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