В России подтвердили дату обмена пленными и назвали место

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на организаторов минских переговоров.

Сообщается, что на видеоконференции 23 декабря стороны договорились о гибкой формуле обмена, чтобы больше не откладывать его. Однако перед самим обменом 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ.

"Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными, - ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", - сообщил источник

Также сообщается, что до этого предполагалась обменять порядка 300 человек.

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