Пленных украинцев встретили в "Борисполе". Как это было

Об этом сообщает flightradar24.

B аэропорту Борисполь пленников Кремля встречали родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствовали также политики, в частности президент Владимир Зеленский.

На выходе из самолета Зеленский пожал руку каждому украинцу, который вернулся на родину.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Кроме того, российский спецборт с содержащимися в Украине лицами приземлился во "Внуково" в Москве в 13:28 7сентября.

В аэропорту прибытия самолета из РФ с украинцами на борту ожидали президент Украины, глава ОПУ Андрей Богдан, глава МВД Арсен Аваков и его первый зам Сергей Яровой.

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