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Пленных украинцев встретили в "Борисполе". Как это было

09.09.2019 / 09:01
Пленных украинцев встретили в "Борисполе". Как это было
Самолет, на котором находились освобожденные из плена украинцы, 7 сентября приземлился в Борисполе.

Об этом сообщает flightradar24.

B аэропорту Борисполь пленников Кремля встречали родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствовали также политики, в частности президент Владимир Зеленский.

На выходе из самолета Зеленский пожал руку каждому украинцу, который вернулся на родину.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Кроме того, российский спецборт с содержащимися в Украине лицами приземлился во "Внуково" в Москве в 13:28 7сентября.

В аэропорту прибытия самолета из РФ с украинцами на борту ожидали президент Украины, глава ОПУ Андрей Богдан, глава МВД Арсен Аваков и его первый зам Сергей Яровой.

 

В аеропорту на прибуття літака з РФ з українцями на борту очікували глава ОПУ Андрій Богдан, глава МВС Арсен Аваков та його перший заступник Сергій Яровий
 
 
 
 
 
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Источник 

РФ, обмен пленными
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