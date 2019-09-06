Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки

Об этом экс-глава НБУ сообщила НВ Бизнес.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сообщила она.

Гонтарева считает, что произошедшее и то, что ее на этой неделе сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, "звенья одной цепи".

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массировано начали со всех сторон, им мало полностью сфальсифицированного дела коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям! Надеюсь нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева", - заявила она.

Вместе с тем, как сообщает издание "Информатор", на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Инцидент случился около полуночи.

Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали нам, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог. Audi сгорела дотла слишком быстро, были места, где она горела значительно сильнее, чем в других . Но точная причина, естественно, будет известна позже.

К счастью, никто не пострадал, авто выгорело полностью и повредило двери и проводку подъезда. На месте работали правоохранители и спасатели. Причина и детали случившегося выясняются.