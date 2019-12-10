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Украина ведет переговоры с РФ о следующем обмене

10.12.2019 / 18:12
Украина продолжает вести переговоры с Россией относительно будущего обмена заключенными. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Hromadske.

Украина продолжает вести переговоры с Россией относительно будущего обмена заключенными. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Hromadske.

По словам Денисовой, переговоры ведутся относительно пленных, которые находятся в России и оккупированном Крыму. При этом детали переговоров уполномоченная ВР не сообщила.

"Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму. Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", - сообщила Денисова.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Российской Федерацией произошел обмен пленными. На территорию Украины вернулись 35 незаконно удерживаемых РФ человек.

Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин 7 сентября провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились о дальнейших контактах. В частности, в ходе беседы обсуждался режим прекращения огня и последовательного разведения сил на линии соприкосновения, а также продолжение переговоров в нормандском формате.

Также сообщалось, что в Минске во время встречи контактной группы планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается об обмене в формате "200 на 70".

Источник 

РФ, обмен пленными, Денисова
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