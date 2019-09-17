Украинско-американские учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине

Участие в учениях принимают более 3,5 тысяч человек из 14 стран мира, сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию пресс-группы учений "Rapid Trident-2019".

"Обучение уровня бригады является самым масштабным в Украине. Это показатель общих возможностей совместимости между армиями Украины, США, странами-членами и партнерами НАТО", - цитирует пресс-служба начальника управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Александра Жакун.

Как отмечается, в этом году к проведению обучения привлечено беспрецедентное количество военнослужащих - более 3,5 тысяч человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Украинскую сторону в обучение представляют более три тысячи военных. В частности, военные одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВС Украины, военнослужащие ЛИТПОЛУКРБРИГ, оперативная группа гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подразделения РХБ защиты и оперативного обеспечения, батальонно-тактическая группа МВД, в которую вошли военнослужащие НГУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, УГО, и ВСП ВС Украины.

В пресс-службе подчеркнули, что подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

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