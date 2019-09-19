Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО

Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано.

Позднее правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Угрожал взорвать мост 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.

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