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Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО

19.09.2019 / 09:04
Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
Вечером 18 сентября вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать.

Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано.

Позднее правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Угрожал взорвать мост 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.

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Источник

минирование, мост, Киев
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