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В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек

23.09.2019 / 09:01
В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек
В результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы.
 
Об этом сообщает полиция Одесской области, пресс-служба ГСЧС.

Дословно полиция: "В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается".

На месте аварии работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В то же время пресс-служба ГСЧС сообщает о 9 погибших и 3 пострадавших.

 
 
Дословно ГСЧС: "21 сентября в 14:11 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП между рейсовым микроавтобусом Мерседес "Спринтер" и грузовым автомобилем ДАФ по адресу Овидиопольский р-н, 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский, район Гребного канала. Вследствие ДТП погибли 9 человек и трое пострадали, двое из которых водители автомобилей".
 
 
Источник 
авария, гибель, Одесса, ДТП
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