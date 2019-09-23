В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек

Дословно полиция: "В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается".

На месте аварии работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В то же время пресс-служба ГСЧС сообщает о 9 погибших и 3 пострадавших.