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В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"

07.10.2019 / 09:08
В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"
В Киеве тысячи людей вышли на акцию протеста “Остановим капитуляцию” против подписания украинской властью "формулы Штайнмайера" относительно Донбасса.

Акция прошла на Майдане Незалежности.

Вече организовало "Движение сопротивления капитуляции".

Возле стелы Независимости была смонтирована сцена, на которой развернуты черно-желтые баннеры с надписями: "Движение сопротивления капитуляции. Мир после победы".

Люди в основном держали в руках желто-голубые флаги или покрыли ими плечи.

Пока собирались участники вече, со сцены выступали музыканты с украиноязычными патриотическими песнями.

Перед началом акции люди почтили память погибших в борьбе с российской агрессией.

На Майдане и возле него дежурили правоохранители, представители полиции диалога.

"Нынешнее вече - это общественно-политическая акция, это напоминание власти, что общество имеет свою точку зрения относительно того, на каких условиях может быть достигнут мир: ни в коем случае не через капитуляцию, ни в коем случае не через сдачу украинских интересов", - подчеркнула народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая также пришла на вече.

По ее словам, это мирная акция, которая "должна быть услышана во властных кабинетах".

Накануне организаторы призвали всех неравнодушных граждан присоединиться к вече, каждый должен был принести с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции.

 

Источник

протест, вече, формула Штайнмайера
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