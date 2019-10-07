В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"

Акция прошла на Майдане Незалежности.

Вече организовало "Движение сопротивления капитуляции".

Возле стелы Независимости была смонтирована сцена, на которой развернуты черно-желтые баннеры с надписями: "Движение сопротивления капитуляции. Мир после победы".

Люди в основном держали в руках желто-голубые флаги или покрыли ими плечи.

Пока собирались участники вече, со сцены выступали музыканты с украиноязычными патриотическими песнями.

Перед началом акции люди почтили память погибших в борьбе с российской агрессией.

На Майдане и возле него дежурили правоохранители, представители полиции диалога.

"Нынешнее вече - это общественно-политическая акция, это напоминание власти, что общество имеет свою точку зрения относительно того, на каких условиях может быть достигнут мир: ни в коем случае не через капитуляцию, ни в коем случае не через сдачу украинских интересов", - подчеркнула народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая также пришла на вече.

По ее словам, это мирная акция, которая "должна быть услышана во властных кабинетах".

Накануне организаторы призвали всех неравнодушных граждан присоединиться к вече, каждый должен был принести с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции.

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