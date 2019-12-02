Войти | Зарегистрироваться
18:46

понедельник,
02 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Черновцами

02.12.2019 / 17:59
В результате столкновения легковушки с микроавтобусом вблизи Черновцов три человека, среди которых один ребенок, погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области

 Авария произошла вечером 30 ноября на объездной дороге вблизи Черновцов. От удара легковой автомобиль загорелся. Все жертвы ДТП находились в легковушке.

В результате столкновения легковушки с микроавтобусом вблизи Черновцов три человека, среди которых один ребенок, погибли.

О наличии других пострадавших информации нет.

Источник

 

авария, гибель, ДТП, Черновцы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.