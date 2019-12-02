Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Черновцами

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Авария произошла вечером 30 ноября на объездной дороге вблизи Черновцов. От удара легковой автомобиль загорелся. Все жертвы ДТП находились в легковушке.

В результате столкновения легковушки с микроавтобусом вблизи Черновцов три человека, среди которых один ребенок, погибли.

О наличии других пострадавших информации нет.

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