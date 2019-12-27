РосСМИ назвали возможную дату и "формулу" обмена с ОРДЛО

Об этом сообщают российский "Интерфакс" со ссылкой на "источник в группе по организации минских переговоров", российский "Коммерсант" со ссылкой на два источника, hromadske со ссылкой на заявление из ОРДО

Прямая речь источника "Интерфакса": "По итогам видеоконференции (Трехсторонней контактной группы – ред.) стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за такого рода технических причин было нельзя. Стороны должны были до нового года реализовать решение "Нормандского саммита".

Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене...

При составлении списков на обмен были допущены небрежности. Так, в списках оказались осужденные на Украине за превышение должностных полномочий уроженцы Киева. Они оказались в числе тех, кто отказался от участия в обмене".

Детали: По словам собеседника российского агентства, 27-28 декабря еще предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ – затем будет сформулирована окончательная формула.

По словам источника, "покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек".

Ранее предполагалась обменять порядка 300 человек.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, посвященные в содержании переговоров, также сообщает что Киев и представители ОРДЛО договорились осуществить обмен 29 декабря.

До этой даты предстоит осуществить еще одну процедуру: проверить, является ли добровольным отказ от обмена около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать ОРДЛО.

Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш. Он приступит к проверке 27 декабря, сообщила "Ъ" представитель т. н. "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Точное количество тех, кто подпадет под новый "большой обмен", никто из сторон не назвал.

"Громадське" сообщает, что вечером 26 декабря в так называемой "ДНР" заявили, что обмен состоится 29 декабря в формате "87 на 55 человек".

Украинская сторона пока не подтвердила формат и дату обмена.

Напомним: украинская сторона сначала включила, а потом вычеркнула из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут": Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Из СИЗО отпустили экс-беркутивца Александра Маринченко, который является обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской. Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.

4 подозреваемых по делу о захвате здания Мариупольского ГУ МВД 9 мая 2014 года – Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков – попросили включить их в список обмена. Им инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия, однако Октябрьский райсуд Мариуполя отпустил их из-под стражи под личные обязательства.

Кроме того, по данным СМИ, в список на обмен включили 3-х обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году: Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого.

Также подозреваемого в причастности к гибели украинских военных на Донбассе в 2014 году Николая Бутрименко внесли в список на обмен. Ореховский райсуд Запорожской области по ходатайству прокуратуры изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

9 декабря в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.

23 декабря Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца этого года.

Предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся на Донбассе 27 декабря 2017 года .

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