РосСМИ: обмен тормозится отказом части задержанных возвращаться в ОРДЛО

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ)

Газета называет это дополнительной проблемой в переговорах о новом "большом обмене" пленными между Киевом и так называемыми "ДНР" и "ЛНР"

По словам одного из источников "Ъ", около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться оккупированную территории Донбасса.

Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

По данным российского издания, "жесткое требование Луганска" юридически "очистить" от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение "большого обмена" до конца года.

Второй источник "Ъ", близкий к одной из непризнанных "республик" Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число.

По словам этого собеседника, "важно, чтобы была очистка", чтобы человек был освобожден и "чтобы его не понуждали отказаться от обмена". Последнее должно быть подтверждено, сказал источник.

По информации "Ъ", изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили сепаратисты, осуществили представители Международного красного креста.

Однако представители т.н. "ДНР" и "ЛНР" выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш, так как к нему у них есть доверие.

Один из собеседников издания сообщил, что Фриш сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после "католического Рождества", которое отмечается 25 декабря.

Напомним: 19 декабря представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске не удалось договориться об обмене всех на всех. Он говорил об этом с представителем России Борисом Грызловым и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

СБУ сообщила, что по состоянию на 16 декабря Киев в рамках ТКГ запрашивал о 250 лицах, незаконно лишенных свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний пока масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Он был запланирован по формуле "306 на 74". Украинской стороне передали 74 человека, однако одна из них решила остаться на неподконтрольной украинским властям территории. Киев передал боевикам 233 человека.

9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что представители Красного Креста попытаются попасть на оккупированные территории, чтобы узнать, есть ли там пропавшие без вести, которых, "по разным оценкам, почти 500 человек".

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