В МИД прокомментировали выдумки Путина об "исконно русских территориях"

Об этом свидетельствует заявление заместителя министра иностранных дел Василия Боднара во время утреннего заседания Верховной Рады 20 декабря.

Прямая речь: "Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины .. Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях".

Боднар сообщил, что официальное заявление МИД будет обнародовано позже.

Напомним, на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину, Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Также на на пресс-конференции Путин заявил, что "их там нет" на Донбассе, но отметил, что танки и тяжелую артиллерию боевики получили от государств, которые им симпатизируют.

9 декабря 2019 года впервые с 2016 года состоялась встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне и двусторонние встречи лидеров стран.

По итогам встречи, стороны дали пресс-конференцию и согласовали коммюнике, где есть тезисы об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера".

Главы государств договорились встретиться еще раз через 4 месяца в Берлине (Германия).

Это была первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По словам Зеленского, с Путиным не удалось договориться о новом контракте о транзите газа, президенты согласовали новый обмен по формуле "всех на всех", разведении сил на трех новых участках на Донбассе.

Об оккупации Крыма поговорить не удалось.

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