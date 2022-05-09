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Предстоятель УПЦ просит Путина о предоставлении возможности гражданским и военным покинуть Мариуполь

09.05.2022 / 11:15
Предстоятель УПЦ просит Путина о предоставлении возможности гражданским и военным покинуть Мариуполь
Источник: Центр информации УПЦ
Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь - и гражданским лицам, и военным

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к Президенту РФ Владимиру Путину в связи с ситуацией вокруг Мариуполя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель УПЦ призвал президента РФ позволить гражданским лицам и защитникам Мариуполя выйти на подконтрольную Украине территорию.

«Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить Вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. Ваши родные вполне ощутили, что такое жизнь в отрыве от большой земли, под непрекращающимися бомбежками, без еды, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи. Вы вспоминаете об этом, когда говорите о Великой Отечественной Войне и когда посещаете Пискаревское кладбище - место массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и его защитников», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ констатировал, что в таком положении сегодня находятся жители Мариуполя и его защитники.

«Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь - и гражданским лицам, и военным. Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма. Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение», - отметил Блаженнейший.

«В связи с этим, надеемся, что Вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран. Многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции. Прошу Вас выбрать любую из них во Имя Воскресшего Христа», - добавил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
Путин, Мариуполь, УПЦ, митрополит Онуфрий
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