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На Черниговщине и Закарпатье священники УПЦ отпели украинских воинов

09.05.2022 / 11:35
На Черниговщине и Закарпатье священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Священники выразили соболезнование родным и близким

Священники Нежинской и Мукачевской епархия Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.

По благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента благочинный Борзнянского округа протоиерей Иоанн Олинчук в селе Степановка Нежинского района совершил чин погребения воина Сергея Даниша, погибшего 29 апреля в Харьковской области.

На Закарпатье в селе Завидово по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора настоятель Свято-Успенского храма протоиерей Дмитрий Феньо возглавил чин отпевания воина Виктора Бидзиля, погибшего 27 апреля.

Виктор Бидзиля был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором 128-го горно-штурмового батальона войсковой части А1556.

«Люди на коленях встречали погибшего. Отдать дань уважения пришли родные, знакомые, односельчане и побратимы», – говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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