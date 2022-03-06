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На Херсонщине священники УПЦ отпели погибших украинских военных

06.03.2022 / 17:30
На Херсонщине священники УПЦ отпели погибших украинских военных
Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители Преображенского храма поселка Каланчак Скадовского района совершили захоронения военнослужащих, погибших в боевых действиях

На Херсонщине в поселках Каланчак и Чаплинка священники Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, подготовил и организовал похороны военнослужащих настоятель Свято-Георгиевского храма Херсона протоиерей Николай Денькович совместно с «Красным Крестом» и волонтерами.

2 марта священнослужители Преображенского храма поселка Каланчак Скадовского района совершили захоронения военнослужащих, погибших в боевых действиях.

4 марта благочинный Чаплинского округа протоиерей Иоан Канинец вместе совершил отпевание в поселке Чаплинка Каховского района четырех пограничников Государственной пограничной службы Украины, погибших в первый день войны. Воины похоронены на местном кладбище Чаплинки.

Как сообщалось ранее, на Сумщине в Ахтырке священники Украинской Православной Церкви отпели десять воинов местной воинской части Вооруженных Сил Украины, погибших в боевых действиях.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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