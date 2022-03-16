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На Буковине, Херсонщине, Хмельнитчине священники УПЦ отпели украинских воинов

16.03.2022 / 11:40
На Буковине, Херсонщине, Хмельнитчине священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
В селе Маршинцы священники УПЦ отпели защитника Родины Алексея Арсения

Священники Черновицко-Буковинской, Херсонской, Каменец-Подольской епархий Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания погибших военнослужащих, защитников Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, в селе Маршинцы священники УПЦ отпели защитника Родины Алексея Арсения. Тело героя, жители села провожали вдоль дороги стоя на коленях.

«Моего молодого, отважного, доброго брата Алексея больше нет. Об этом позаботились российские окупанты. Это большая потеря для матери, для сестры, племянницы, всех нас. Мы не можем в это поверить. Ты должен жить, должен был вернуться домой, где тебя все ждали. Мы все гордились тобой. Спасибо тебе за мирные дни в Черновцах», – сказала двоюродная сестра бойца Светлана.

Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнование семье героя и просит всех молиться за упокой его души.

В Херсоне состоялось погребение погибшего украинского воина из Сребнянщины.

«Под голубым просторным небом Херсона поставили крест на могиле воина Ярослава. Этот флаг – символ победы Христа над смертью, залог встречи всех верующих в Царстве нашего Небесного Отца. Родные Ярослава – семья священника в Нежинской епархии», – рассказал клирик Херсонской епархии архимандрит Силуан (Пасенко).

Священник написал, что офицер-лейтенант, командир танка ценой жизни, позволил своему экипажу отступить и остаться в живых.

«Не оставил бронемашин, как настоящий командир и христианин, сам прикрывая отступление. На теле воина Ярослава, когда его вытащили из танка, не было видимых увечий. На лице не было гримасы смерти или боли. Словно он заснул в своей командирской башне. Он скромный, терпеливый, неприхотливый – по духу христианский. Царство Небесное, брат во Христе! Вечный покой!», – отметил отец Силуан.

На Хмельнитчине в Сатанове собором священников Каменец-Подольской епархии УПЦ совершен чин похорон погибшего воина Владимира Савчишина.

«Офицер военно-морских сил Украины, с первого момента войны вступив в противоборство с российскими оккупантами, в борьбе за нашу Родину отдал самое дорогое – свою жизнь. Вечная слава герою, вечная память погибшему защитнику Отечества, вечный покой в ​​блаженной Божьей вечности», – говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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