Вокруг Кропивницкого священники УПЦ совершили крестный ход с мощами святых воинов

Вокруг Кропивницкого священники и верующие Благовещенского храма Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, крестный ход прошел с мощами святых воинов в праздник Торжества Православия.

Богомольцы провезли вокруг города иконы и мощи, которые прибыли из храма в честь Собора всех святых воинов УПЦ в Киеве.

«По возможности крестоходцы останавливались на молебны у въездов в областной центр. Особенно молились о военных и всех защитниках Украины, о Божьей помощи жителям, о защите города», – говорится в сообщении.

Также, по приглашению военных и местных жителей, освятили несколько районных блокпостов, посетили несколько домов верующих и бойцов терробороны.

В конце крестного хода совершили шествие со святынями в местность, где ранее была крепость святой Елисаветы, а сейчас находится парк с братскими могилами воинов, погибших в годы Второй мировой войны.