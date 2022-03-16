Войти | Зарегистрироваться
13:09

среда,
16 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Вокруг Кропивницкого священники УПЦ совершили крестный ход с мощами святых воинов

16.03.2022 / 12:10
Вокруг Кропивницкого священники УПЦ совершили крестный ход с мощами святых воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Богомольцы провезли вокруг города иконы и мощи, которые прибыли из храма в честь Собора всех святых воинов УПЦ в Киеве

Вокруг Кропивницкого священники и верующие Благовещенского храма Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, крестный ход прошел с мощами святых воинов в праздник Торжества Православия.

Богомольцы провезли вокруг города иконы и мощи, которые прибыли из храма в честь Собора всех святых воинов УПЦ в Киеве.

«По возможности крестоходцы останавливались на молебны у въездов в областной центр. Особенно молились о военных и всех защитниках Украины, о Божьей помощи жителям, о защите города», – говорится в сообщении.

Также, по приглашению военных и местных жителей, освятили несколько районных блокпостов, посетили несколько домов верующих и бойцов терробороны.

В конце крестного хода совершили шествие со святынями в местность, где ранее была крепость святой Елисаветы, а сейчас находится парк с братскими могилами воинов, погибших в годы Второй мировой войны.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Кропивницкий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 марта
15 марта
14 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.