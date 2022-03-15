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Управделами УПЦ призвал всех сохранять единство во Христе и в братской любви

15.03.2022 / 18:00
Управделами УПЦ призвал всех сохранять единство во Христе и в братской любви
Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня, когда давние силы зла снова хотят нас лишить человеческого достоинства, уничтожить в нас вечный образ Божий, сковать наши сердца оковами страха, у нас есть только одна надежда - если мы останемся верны Богу

Голос Церкви - это плач многомиллионного народа Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в обращении к духовенству и верующим.

«Мы вошли во вторую седмицу Великого поста. В течение поста мы должны присмотреться к себе, вывести на свет Христов душу свою, чтобы усмотреть на ней все пятна, всю нечистоту и потом решительно их избавиться, чтобы таким образом изменить самих себя. Из Священного Писания мы знаем, что само покаяние, искреннее и глубокое способно обратить гнев Божий в милость, принести мир и согласие», - сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что духовная жизнь - это тернистый путь спасения от греха и страстей. «Это ежедневный и тяжелый самоотверженный труд по выходу от дьявольской тьмы к Божьему сиянию. Очень ошибаются те, кто надеется, что Бог каким-то чудом спасет нас без участия с нашей стороны, без нашего образа мышления и действий», - добавил он.

«Все мы сейчас переживаем времена страшных испытаний, и среди этой общественной боли Церковь наша не стоит в стороне, она не молчит. Ее голос – это плач многомиллионного страждущего народа. Все архиереи, тысячи наших священников и монахов, миллионы прихожан сегодня едины в молитвенных, благотворительных и ратных трудах ради спасения нашего Отечества», - продолжил владыка.

Архиерей подчеркнул, что все дни Украинская Православная Церковь вместе с государственными и общественными организациями делает все возможное, чтобы был создан гуманитарный коридор в Мариуполь для доставки продуктов первой необходимости, оказания первой помощи больным и раненым, а также выхода мирного населения.

Также управделами УПЦ выразил слова поддержки митрополиту Арсению с братией Святогорской лавры, которая на протяжении последних лет для многих сотен, а может и тысяч беженцев была родным домом, но в ночь с субботы на воскресенье сама пострадала от авиаудара.

«Дорогой Владыко, мы молимся за Вас и тех людей, которых Вы защищаете», - отметил митрополит Антоний.
Владыка призвал всех верных Украинской Православной Церкви сохранять наше единство - единство во Христе, единство в нашей братской любви.

«Война пройдет, но только вера православная, выстраданная предыдущими поколениями наших предков, и наша верность ей, и каноническому церковному устройству может исцелить душевные раны нашего народа. Так было и так будет», - подчеркнул иерарх УПЦ.

Митрополит Антоний обратился и к власти защитить в эти военные времена религиозный мир и взаимопонимание, чтобы не было давления на церковные общины и принять меры относительно тех, кто сеет раздор и хаос.

«Сейчас очень важно чувствовать общую ответственность, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Не усугублять сверхсложную ситуацию еще внутренней «охотой на ведьм» в нашей стране. Потому что это может привести к тяжелым последствиям и большему горю украинского народа», - призвал архиерей.

Он напомнил, что в святом Крещении мы выбрали путь ко Христу, путь великой любви и истины Божией. «На этом пути Господь разделяет все наши беды и скорби», – добавил управделами УПЦ.

«Наш Бог сейчас вместе с трясущимися в укрытиях женщинами и детьми. Наш Бог с теми, кто находится на поле боя, жертвенно выполняя свой военный долг, защищая свою Родину.

Христос с теми, кто, несмотря на усталость, практически круглосуточно печет хлеб, развозит продукты и медикаменты, вывозит под обстрелами беженцев, кормит голодных, утешает плачущих», - отметил владыка.

Митрополит Антоний считает, что сегодня, когда давние силы зла снова хотят нас лишить человеческого достоинства, уничтожить в нас вечный образ Божий, сковать наши сердца оковами страха, у нас есть только одна надежда - если мы останемся верны Богу.

«Он даст нам все необходимое для победы, как нашей личной, так и общей. Христос - наш самый надежный помощник и защитник. Настоящее спасение только в нем», - отметил архиерей.

В завершение управделами УПЦ пожелал, чтобы каждый прошел путь поста и приблизился к Небесному Отцу, чтобы с чистой совестью и в единстве со всей Церковью встретили Христа Воскресшего.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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