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В Одессе сестры милосердия УПЦ поддерживают беженцев и нуждающихся

15.03.2022 / 15:16
В Одессе сестры милосердия УПЦ поддерживают беженцев и нуждающихся
Источник: Центр информации УПЦ
Одесские сестры милосердия продолжают нести свое миссионерское послушание и в условиях военного времени среди защитников города на постах, добровольцев из теробороны и горожан

В Одессе сестры милосердия Марфо-Мариинской обители передали продукты для пожилых прихожан и нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук обители, пожилым прихожанам передали крупы, овощи, консервы.

«Возрастные прихожане храма Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» живут в разных районах города. Им, пожилым людям, особенно нелегко в нынешней обстановке. Постоянные сигналы тревоги, необходимость спускаться в бомбоубежище, временные перебои с продуктами - все это создает для них очень большие проблемы…Великий Пост и военное лихолетье создают свои правила жизни , уже явно напоминая православным: вера без дел мертва», - поделились в сестричестве.

Одесские сестры милосердия продолжают нести свое миссионерское послушание и в условиях военного времени среди защитников города на постах, добровольцев из теробороны и горожан.

«Духовным подаркам - нательным крестикам, крещенской водичке и иконочкам были очень рады все…Принимая духовные подарки, в ответ на просьбу, напоминание о крайней необходимости всеобщей молитвы, которая защитила бы всех нас, город, страну, все отвечали: конечно, молимся, все время…Даст Бог, скоро все закончится, но военный конфликт уже перетряхнул души, и ценности поставил на свои места, Приоритетные ценности - покаяние и молитву», - отметили сестры милосердия.

Как сообщалось ранее, в столице «Автобус милосердия» Социального отдела Украинской Православной Церкви продолжает работу в условиях войны и ежедневно оказывает медицинскую помощь людям, которые из-за военных действий оказались на грани выживания.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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