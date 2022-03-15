Святогорский митрополит УПЦ призвал просить помощи у Бога и помогать людям

Сегодня необходимо, как никогда, разговаривать с Богом, помогать друг другу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом наместник Святогорской лавры митрополит Арсений сказал в проповеди.

«Господь ничего зря не попускает. И если попускает по грехам нашим что-либо, то нужно перенести это как праведный Иов, который говорил: «Неужели если мы приняли благое от Господа, плохого не стерпим?» (Иов. 2:10)», - сказал владыка.

«Не страшно быть убитым: человека убили - он уже живёт в вечности, в другом измерении. Не страшно быть раненым: раненым быть больно, и за болью у человека другие чувства отпадают. Страшно, когда страдают люди, и ты всем сердцем желаешь помочь и понимаешь, что твои, человеческие, возможности ограничены. Но не ограничена возможность у Бога. Господь может помочь - нам только поговорить с Ним надо, помолиться», - продолжил архиерей.

Митрополит Арсений подчеркнул, что сегодня необходимо, как никогда, разговаривать с Богом, помогать друг другу.

Говоря о разрушениях в лавре, к которым привёл ночной авиаудар, он отметил, что главное - чтобы не было ненависти и злобы в сердцах людей.

«Когда 27 лет назад мы с братией пришли в эту обитель, она была ещё больше разорена. Но молитвами любящих это святое место, посильными пожертвованиями, трудами эта обитель из руин стала красавицей Лаврой. Руины поправим. Главное, чтобы в душах наших не было руины, чтобы там мы оставались созидающими дом Божий в сердце своём и в разуме», - сказал наместник обители.

Сегодня время молитвы, - считает архиерей.

«Не время взаимных упрёков, оскорблений, каких-то негативных эмоций. И дай Боже, чтобы молитва эта была Богом услышана. А так оно и будет. Потому что тех, кто молится особо в скорби, Господь сугубо слышит. И сегодня слышит каждого Божия Матерь. Слышит так, что многие Её иконы в наши дни не только мироточат, но и кровоточат. Тем Самым Богородица показывает, что до кровавого пота молится Она за нас у Престола Вседержителя», - заключил митрополит Арсений.