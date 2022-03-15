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В Киево-Печерской лавре УПЦ раздают гуманитарную помощь нуждающимся

15.03.2022 / 13:45
В Киево-Печерской лавре УПЦ раздают гуманитарную помощь нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
В сотрудничестве с медучреждением, расположенным у входа в обитель, принимаются вещи первой необходимости, которые затем получают украинцы не только в Киеве, но и в районах, которые находятся в состоянии гуманитарного кризиса

На территории Киево-Печерской лавры собирают и раздают гуманитарную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в течение всего времени военных действий в Украине Лавра не только обеспечивает продуктами больницы и всех нуждающихся, принимает и кормит тех, кто нашел в обители убежище, но и занимается гуманитарной помощью.

В сотрудничестве с медучреждением, расположенным у входа в обитель, принимаются вещи первой необходимости, которые затем получают украинцы не только в Киеве, но и в районах, которые находятся в состоянии гуманитарного кризиса.

По благословению наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла на территории Киево-Печерского монастыря в помещении храма прп. Агапита Печерского нуждающиеся получают гуманитарную помощь: одежду из Европы, средства гигиены, лекарства. В наличии также средства по уходу за младенцами.

Государственные органы безопасности и волонтеры сопровождают гуманитарные грузы от границы и доставляют в места выдачи.

Как сообщалось ранее, в Закарпатье доставлена гуманитарная помощь от духовенства и верующих Австрии и Венгрии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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