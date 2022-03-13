Войти | Зарегистрироваться
19:39

воскресенье,
13 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине, Николаевщине, Буковине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

13.03.2022 / 18:35
На Ровенщине, Николаевщине, Буковине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
На Николаевщине в храме святителя Николая в поселка Братское чин отпевания погибших воинов ВСУ Сергея и Вячеслава совершил протоиерей Олег Гарбовский

В Ровенской, Вознесенской, Черновицкой, Днепропетровской епархиях священники Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Ровно священники Георгиевского подворья совершили чин погребения погибшего воина Евгения Захоженка, погибшего в первые дни войны в районе Харькова.

Покойный проживал в соседнем с монастырем доме и был прихожанином обители.

«Детство и юность парня прошли на наших глазах. И сегодня со слезами на глазах провожали еще совсем молодого Евгения в последний путь», – рассказали монахини.

На Николаевщине в храме святителя Николая в поселка Братское чин отпевания погибших воинов ВСУ Сергея и Вячеслава совершил протоиерей Олег Гарбовский.

Священники Черновицко-Буковинской епархии в поселке Красноильск Черновицкой области отпели защитника Родины Павла Павленко.Он погиб 8 марта в боях против русской армии в Херсонской области.

Отпевание воина Павла совершили настоятель храма в честь Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Василий Павленко и протоиерей Николай Урсаки.

«Вечная память новопреставленному воину Павлу. Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнование семье героя, и просит всех молиться за упокой его души», – говорится в сообщении.

На Днепропетровщине настоятель кафедрального собора в честь Спаса Нерукотворного города Павлоград протоиерей Павел Бурлай в сослужении духовенства города совершили чин отпевания погибшего военнослужащего, отдавшего свою жизнь в войне России против Украины.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 марта
12 марта
11 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.