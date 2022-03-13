Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия

Главная тема Недели Торжества Православия - победа над иконоборчеством.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом рассказал митрополит Филарет (Кучеров) во время проповеди.

«Исторически период иконоборчества длился на протяжении целого столетия. Это был очень тяжелый, грустный для Церкви период, когда уничтожались иконы и святыни. Если бы это движение не остановилось, то сегодня у нас была бы совсем другая церковная традиция, другой чин богослужения», - сказал владыка.

Митрополит Филарет отметил, что создавать изображение Спасителя было принято еще в древнехристианское время.

«Общины первых христиан можно разделить на те, что образовались из иудеев и те, что вышли из язычников. Среди первых никаких изображений Бога не делали, потому что в иудаизме это было запрещено второй заповедью Десятословия. Выходцы из языческого мира относились к этому по-другому. В своей дохристианской жизни они делали изображение с их языческими богами», - продолжил владыка.

Архиерей объяснил, что древние люди не имели такого отношения к иконам. «Это мы уже имеем развитое богословие иконы. И формировалось это богословие именно потому, что была необходимость найти четкие аргументы в сторону икон для полемики с иконоборцами», - добавил он.

«На протяжении истории у верующих менялось отношение к иконам. Святые отцы древности называли икону «Библией для неграмотных», «живописным Евангелием», «бессловесной проповедью», или «богословием в красках»», - заметил иерарх УПЦ.

Он привел слова святителя Григория Двоеслова, который говорил: «изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере, глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах».

В начале становления христианства к иконе было отношение как к благочестивому изображению, помогавшему лучше понимать Евангелие, - отметил Львовский митрополит.

«В 305 году на территории современной Испании состоялся Эльвирский собор христианской церкви, на котором было осуждено идолопоклонство. Там было принято решение о том, чтобы изображаемое на стенах не служило предметом чествования.

В 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт – документ, которым на территории Римской империи провозглашалась религиозная терпимость. Миланский эдикт положил конец гонениям на христиан и в церковь хлынул поток новых людей – большинство из которых были язычниками. Вчерашние язычники начали вносить в церковную жизнь новые элементы. Среди них было и изображение Бога, ранее бывшее для них привычным», - продолжил архиерей.

Он напомнил, что в IV и V веках иконопочитание вошло во всеобщее употребление. «По церковному учению, чествование икон должно состоять в почитании лица, изображенного на нем. Такое почитание должно выражаться благоговением, поклонением и молитвой лицу, изображенному на иконе. Но в VIII веке к такому церковному учению стали приобщаться не православные взгляды, особенно у простого народа, который в большинстве своем придавал в религии главное значение внешности и обрядности. Глядя на иконы и молясь перед ними, люди невежественные забывали возвышаться умом и сердцем от видимого к невидимому и даже понемногу усвоили убеждение, что изображаемые на иконах лица не отделяются от икон. Отсюда легко развилось поклонение собственно иконам, а не изображаемым лицам – распространились суеверия, граничащие с идолопоклонством», - добавил владыка.

«Тогда же в VII веке начался активный процесс иконоборчества. Но и здесь народ перешел черту здравого смысла. В начале VIII века были запрещены религиозные изображения, иконы, фрески и мозаики. Вместо того, чтобы учить людей правильному пониманию икон, эти образы беспощадно истреблялись. Глядя на то, что происходило в их народе, святые отцы, созвали собор в Никее. Это произошло в 787 году. Этот собор был признан Седьмым Вселенским собором. Самым главным итогом работы собора стал догмат об иконопочитании: «Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней»», - сказал иерарх УПЦ.

В завершении митрополит Филарет призвал помнить об этих событиях и самим правильно относиться к иконам, не впадая ни в какие из приведенных выше крайностей.