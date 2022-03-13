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Святогорская лавра УПЦ, где находятся беженцы, пострадала от авиаудара

13.03.2022 / 16:15
Святогорская лавра УПЦ, где находятся беженцы, пострадала от авиаудара
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка назвал безумием наносить авиаудары по мирным жителям и людям, которые убежали от войны из-под бомбежек

На Донбассе в результате боевых действий пострадала Свято-Успенская Святогорская лавра Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.church.ua, от взрывной волны были повреждены помещения обители, в которых проживала братия монастыря и многочисленные беженцы.

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений рассказал, что в результат падения бомбы пострадал Успенский собор обители, а также монастырская гостиница, в которой проживало 520 беженцев из Харькова и Изюма, в том числе – 200 детей. Среди них есть раненые осколками стекла.

«На момент нанесения авиаудара в Святогорске вместе с беженцами проживало около 10 000 мирных людей. Никаких воинских соединений на территории Святогорска и Святогорской лавры не было. То есть удар был нанесен по мирному городу и по одной из трех украинских православных святынь – Свято-Успенской Святогорской лавре», – подчеркнул митрополит Арсений.

Владыка назвал безумием наносить авиаудары по мирным жителям и людям, которые убежали от войны из-под бомбежек. Он также добавил, что раненым оказана медицинская помощь.

«Я, как наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, призываю всех, от кого это зависит, прекратить это безумие, бомбежки, удары по абсолютно мирным городам», – сказал митрополит Арсений.

Источник: Inpress.ua
упц, беженцы, Святогорская лавра
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