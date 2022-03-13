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На Днепропетровщине священник УПЦ спас от обстрелов 725 детей

13.03.2022 / 15:20
На Днепропетровщине священник УПЦ спас от обстрелов 725 детей
Источник: Центр информации УПЦ
В селе Волосское Днепропетровской области, куда доставили детей, благотворительный фонд «Помогаем», основан протоиереем Андреем Пинчуком, при содействии местных властей открыл приют для временного пребывания беженцев от военных

На Днепропетровщине священник Украинской Православной Церкви вместе с командой единомышленников уже спасли от обстрелов более 725 детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, протоиерей Андрей Пинчук на своей странице в Фейсбук рассказал об очередном рейсе.

«Детский дом семейного типа вывезли сегодня из Харькова. Сами они – из села под Харьковом. С начала войны сидели в погребе и прятались. Среди детей – мальчик на коляске с ДЦП. Больше недели мы на связи. И это наша третья попытка забрать их. Наконец-то ребята-волонтеры вывезли эту семью из села на окраину Харькова, где мы их и забрали. Отважная женщина прихватила еще с собой 4 ребенка из одного убежища. И их сейчас – приемные папа с матерью и 15 детей», – написал священнослужитель.

Отец Андрей рассказал, что планировали спасти еще 50-60 детей, но не смогли доехать до места встречи, потому что именно в том районе начался бой с российскими захватчиками.

В Харькове в этот день из-под обстрелов удалось вывезти еще 10 детей из одного приюта: «Детям от 5 месяцев до 16 лет. Здесь мы приняли их без сопровождающих».

В селе Волосское Днепропетровской области, куда доставили детей, благотворительный фонд «Помогаем», основан протоиереем Андреем Пинчуком, при содействии местных властей открыл приют для временного пребывания беженцев от военных.

Руководителем приюта, созданного в помещении местной школы, является отец Андрей. Отмечается, что здесь беженцам предлагают передышку, домашнюю еду, душ, возможность ночлега, психологическую и медицинскую помощь. Также окажут помощь в планировании дальнейших действий и передвижений.

С Днепра и окрестностей беженцев могут привезти, если они обратятся на круглосуточную горячую линию убежища 0800-300-229 (бесплатно с телефонов любых украинских операторов). Также сообщается, что можно приезжать без звонка. Адрес: село Волосское Днепровского района, улица Набережная, 42.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, Днепропетровская область, УПЦ
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