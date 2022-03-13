На Днепропетровщине священник УПЦ спас от обстрелов 725 детей

На Днепропетровщине священник Украинской Православной Церкви вместе с командой единомышленников уже спасли от обстрелов более 725 детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, протоиерей Андрей Пинчук на своей странице в Фейсбук рассказал об очередном рейсе.

«Детский дом семейного типа вывезли сегодня из Харькова. Сами они – из села под Харьковом. С начала войны сидели в погребе и прятались. Среди детей – мальчик на коляске с ДЦП. Больше недели мы на связи. И это наша третья попытка забрать их. Наконец-то ребята-волонтеры вывезли эту семью из села на окраину Харькова, где мы их и забрали. Отважная женщина прихватила еще с собой 4 ребенка из одного убежища. И их сейчас – приемные папа с матерью и 15 детей», – написал священнослужитель.

Отец Андрей рассказал, что планировали спасти еще 50-60 детей, но не смогли доехать до места встречи, потому что именно в том районе начался бой с российскими захватчиками.

В Харькове в этот день из-под обстрелов удалось вывезти еще 10 детей из одного приюта: «Детям от 5 месяцев до 16 лет. Здесь мы приняли их без сопровождающих».

В селе Волосское Днепропетровской области, куда доставили детей, благотворительный фонд «Помогаем», основан протоиереем Андреем Пинчуком, при содействии местных властей открыл приют для временного пребывания беженцев от военных.

Руководителем приюта, созданного в помещении местной школы, является отец Андрей. Отмечается, что здесь беженцам предлагают передышку, домашнюю еду, душ, возможность ночлега, психологическую и медицинскую помощь. Также окажут помощь в планировании дальнейших действий и передвижений.

С Днепра и окрестностей беженцев могут привезти, если они обратятся на круглосуточную горячую линию убежища 0800-300-229 (бесплатно с телефонов любых украинских операторов). Также сообщается, что можно приезжать без звонка. Адрес: село Волосское Днепровского района, улица Набережная, 42.