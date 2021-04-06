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Черновицко-Буковинская епархия УПЦ отправила гуманитарную помощь переселенцам в Святогорскую лавру

06.04.2021 / 16:30
Черновицко-Буковинская епархия УПЦ отправила гуманитарную помощь переселенцам в Святогорскую лавру
Источник: Центр информации УПЦ
К Пасхе планируется отправить еще один грузовик с гуманитарной помощью для проживающих в Святогорской лавре беженцев Донбасса

Верующие Черновицко-Буковинской епархии собрали гуманитарный груз для беженцев Донбасса, проживающих в Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие отправили переселенцам продукты, бытовую химию, вещи.

«В сборе помощи приняли участие жители города Черновцы и приходов из разных сел Черновицко-Буковинской епархии: Диброва, Васлововцы, Крутенько, Вашковцы, Стрелецкий угол, Слободка, Старые Бросковцы, Вижница, Васильковка, Черешенька, Атаки, Аисты, Лужаны, Ошихлибы, Корытно, Шиловцы, Ленкивцы, Мамаевцы, Коровия, Карапчив, Ростоки», - сообщает пресс-служба епархии.

К Пасхе планируется отправить еще один грузовик с гуманитарной помощью для проживающих в Святогорской лавре беженцев Донбасса.

Как сообщалось ранее, в сети появился документальный фильм «Рейс-22», который рассказывает о помощи Винницкой епархии Украинской Православной Церкви переселенцам, проживающим в Святогорской лавре.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, переселенцы, УПЦ, Черновицко-Буковинская епархия, святогорская лавра
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