Предстоятель УПЦ призвал протянуть друг другу руку любви

В Киево-Печерской лавре УПЦ в праздник Торжества Православия Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, во время Литургии Предстоятель УПЦ помолился за украинский народ, который находится в скорби и об установлении мира.

Перед Литургией архиереи и духовенство совершили особый чин, содержащий провозглашение православной веры, вечной памяти ее проповедникам и защитникам, а также многолетие всем членам Церкви.

За Литургией особо молились об избавлении от врага, об установлении мира, о вынужденных беженцах и людях доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Блаженнейший попросил Господа, чтобы Он «сподобил Своей милости тех, кто положил свою жизнь на поле боя».

В своей проповеди Митрополит Онуфрий призвал верующих протянуть руку любви друг к другу и поддержать друг друга.

«Кто не имеет приюта, помочь ему если это возможно, кто не имеет хлеба, дать ему, если есть такая возможность. Если нет возможности, просто согреть добрым словом. Наша Церковь говорила и говорит сегодня, что все проблемы, возникающие между людьми, должны решаться не с помощью оружия, не с помощью силы, а с помощью слова, ведь мы люди - разумные Божьи творения», - сказал архипастырь.

Предстоятель напомнил, что Бог дал человеку разум, дал слово - это великая сила. «Слово имеет огромную силу. И с этими дарами - ума и слова - нужно решать все свои проблемы», - подчеркнул он.