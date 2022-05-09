Войти | Зарегистрироваться
12:22

понедельник,
09 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ УПЦ считает, что события вокруг собора УПЦ в Шепетовке – диверсия против Украины

09.05.2022 / 11:45
Епископ УПЦ считает, что события вокруг собора УПЦ в Шепетовке – диверсия против Украины
Источник: Центр информации УПЦ
В Шепетовке тероборона заблокировала епархиальное управление и Михайловский кафедральный собор УПЦ

Действия жителей Шепетовки, не имеющих отношения к Церкви, по голосованию за ПЦУ являются нарушением украинского законодательства и имеют признаки диверсии против Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

В Шепетовке тероборона заблокировала епархиальное управление и Михайловский кафедральный собор УПЦ. Верующим было сообщено, что в 18.00 состоится голосование за переход храма в ПЦУ.

«Такие действия, совершенные при поддержке местных властей, являются не только нарушением украинского законодательства, но имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности, а также противоречат позиции Офиса Президента и Верховной Рады Украины, что во время войны должно получить надлежащую юридическую оценку», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что право решать судьбу собора имеют право прихожане храма.

«В то же время те жители города, которые пришли «голосовать», никакого отношения к Церкви не имеют. А это значит, что и «голосование», в котором не принимали участия прихожане собора, недействительно и незаконно», - написал епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 мая
8 мая
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.