Епископ УПЦ считает, что события вокруг собора УПЦ в Шепетовке – диверсия против Украины

Действия жителей Шепетовки, не имеющих отношения к Церкви, по голосованию за ПЦУ являются нарушением украинского законодательства и имеют признаки диверсии против Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

В Шепетовке тероборона заблокировала епархиальное управление и Михайловский кафедральный собор УПЦ. Верующим было сообщено, что в 18.00 состоится голосование за переход храма в ПЦУ.

«Такие действия, совершенные при поддержке местных властей, являются не только нарушением украинского законодательства, но имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности, а также противоречат позиции Офиса Президента и Верховной Рады Украины, что во время войны должно получить надлежащую юридическую оценку», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что право решать судьбу собора имеют право прихожане храма.

«В то же время те жители города, которые пришли «голосовать», никакого отношения к Церкви не имеют. А это значит, что и «голосование», в котором не принимали участия прихожане собора, недействительно и незаконно», - написал епископ Виктор.