Во Львове неизвестные осквернили храм УПЦ

Во Львове неизвестные совершили акт вандализма над храмом Украинской Православной Церкви в честь святого князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прихожане Свято-Владимирского храма не смогли попасть внутрь храма для совершения богослужения, поскольку входная дверь была залита монтажной пеной.

«Неизвестные, совершая преступление с характерными признаками диверсионной деятельности, оставили на стенах святыни многочисленные надписи кощунственного и провокативного характера», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Шепетовке заблокировали епархиальное управление и Михайловский кафедральный собор УПЦ.