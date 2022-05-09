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Во Львове неизвестные осквернили храм УПЦ

09.05.2022 / 12:11
Во Львове неизвестные осквернили храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Прихожане Свято-Владимирского храма не смогли попасть внутрь храма для совершения богослужения, поскольку входная дверь была залита монтажной пеной

Во Львове неизвестные совершили акт вандализма над храмом Украинской Православной Церкви в честь святого князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прихожане Свято-Владимирского храма не смогли попасть внутрь храма для совершения богослужения, поскольку входная дверь была залита монтажной пеной.

«Неизвестные, совершая преступление с характерными признаками диверсионной деятельности, оставили на стенах святыни многочисленные надписи кощунственного и провокативного характера», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Шепетовке заблокировали епархиальное управление и Михайловский кафедральный собор УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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