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На Ровенщине сторонники ПЦУ опечатали храм УПЦ

09.05.2022 / 14:40
На Ровенщине сторонники ПЦУ опечатали храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В местном клубе села Милятин состоялось собрание, на котором местные и не местные жители проголосовали за образование прихода ПЦУ

На Ровенщине в селе Милятин сторонники ПЦУ пытались силой захватить храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, после неудачной попытки церковь опечатала одна из поклонниц ПЦУ до решения вопроса в правовой плоскости.

Отмечается, что в местном клубе села Милятин состоялось собрание, на котором местные и не местные жители проголосовали за образование прихода ПЦУ.

«Об этом собрании религиозной общине УПЦ никто не сообщил. Раньше мне звонили по телефону и спрашивали разрешения провести в храме, но я сказала, что в церкви не проводят такие собрания», – рассказывает матушка Татьяна Сегень, староста церкви.

Как рассказали местные жители, на собрание и проведение его в клубе милятинцев подстрекал глава ОТГ Юрий Ягодка. Ранее именно под его предлогом был захвачен храм УПЦ в селе Розваж.

Одной из инициаторок собрания, якобы по изменению конфессиональной принадлежности, является София Черещук, которая всю жизнь жила за пределами населенного пункта, однако на пенсии поселилась в родительском доме в Милятине.

В епархии отмечают, что «из-за нехватки работы женщина стала проявлять разную активность, которая, утверждают местные жители, привела к тому, что в селе закрыли школу, клуб и фап».

«Сегодня София Черещук закрыла и церковь. Сама собрание провела, потом людей привела на территорию храма, вела себя неадекватно и сама опечатала храм», – рассказывают верующие УПЦ села Милятин.

Настоятель храма в Милятине протоиерей Андрей Ющук совершает богослужение на двух приходах. В Милятин пришел после того, как год назад скончался настоятель Сергей Сегень.

«Голосование, состоявшееся в клубе, не означает, что религиозная община УПЦ перешла в ПЦУ, ведь религиозной общины на собрании не было. Были жители села, а также люди, которые родились в селе, но давно в нем не живут, не ходят в церковь, не заботятся о религиозном сооружении», – отметил отец Андрей.

Люди, которые решали судьбу храма в сельском клубе, с угрозами пришли на территорию церкви и требовали отдать ключи от двери. Очевидцы рассказывают, что звучали угрозы о болгарках и силовом захвате. Присутствовавшие на территории храма правоохранители в события не вмешивались.

Храм опечатала инициатор изменения юрисдикции госпожа Черещук, перед этим изменив сердцевины замков. Ключи от двери церкви отдали старосте села, до решения вопроса в правовой плоскости.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, Ровенская епархия
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