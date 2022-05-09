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В УПЦ объяснили, как правильно употреблять просфоры

09.05.2022 / 14:55
В УПЦ объяснили, как правильно употреблять просфоры
Источник: Центр информации УПЦ
Вкушение святой воды, а значит, в принципе, и просфоры, возможно и не только натощак

Верующие обычно стараются вкушать просфору вместе со святой водой каждый день натощак, если, конечно, не планируют в этот день причащаться.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Данная практика принадлежит к области личного благочестия и благоговения человека. Кроме того, и сам вопрос вкушения просфоры натощак также не является абсолютно категоричным. Как мы сказали несколько выше, благочестивая традиция предполагает вкушение просфоры вместе со святой водой натощак, до вкушения другой пищи. Но если мы отказываемся от употребления святыни (а именно святыней является как святая вода, так и просфора) только по той причине, что мы уже что-то съели, то поступаем неправильно», - объяснил Андрей Музольф.

Он напомнил, что вкушение святой воды, а значит, в принципе, и просфоры, возможно и не только натощак, ведь «не входящее оскверняет человека, а исходящее из него» (Мк. 7:15).

«Если мы будем чисто механически употреблять с утра натощак святую воду и просфору, но при этом не будем отдавать себе отчет в том, для чего мы это делаем и зачем это нам нужно, пользы от вкушения святыни не получим. И наоборот, если мы с правильным внутренним расположением примем в пищу просфору, даже несмотря на то, что уже в этот день что-то съели, думаю, ничего плохого в этом не будет. Но стоит стараться, чтобы наше «разумение» вседозволенности не профанировалось», - заключил преподаватель КДА.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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