Священник УПЦ рассказал, как научиться доверять друг другу

Нужно не удивляться и не роптать, а научиться доверять людям не безоглядно, учитывать личные особенности каждого.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков.

«В мире независимо друг от друга существуют две проблемы. Первая – жизнь несправедлива. Несправедливость эта имеет множество аспектов, однако данной ситуации непосредственно касается один. Заключается он в том, что мы всегда ожидаем от ближнего взаимности. В итоге получается, что ожидания в отношении ближних всегда несколько завышены. Конечно, плохо, когда люди разочаровывают, а если причиной разочарования служит явный грех, то и подавно. Однако, все люди разные и грехи у разных людей – разные. Существуют также пороки, вредящие и причиняющие боль не только самому грешнику, но и окружающим. Предательство как раз из этого разряда. Мало того, что человек сам подл, так он ещё и ближнему жизнь умудряется отравить. Это плохо и даже мерзко. Однако этот человек таков и изменить его не в наших силах. Поэтому и ждать от него, что он будет относиться к нам по принципу взаимности не стоит», - объяснил отец Владимир.

Говоря о второй проблеме, священник напомнил слова псалмопевца: «всякий человек ложь» (Пс. 115).

«От людей не следует ожидать того, чего они нам дать не в силах. Бесполезно ждать от того, кто прям по натуре, что он станет о чём-то просить дважды. Сдержанный человек не станет бурно проявлять чувства, а твёрдый и волевой – лить слёзы. Это – очевидные вещи, и они помогают нам строить правильные и взаимно комфортные отношения с людьми. И всё же ими очевидности не ограничиваются. Не менее очевидно и то, что никто не знает, чего в трудной ситуации ждать не то чтобы от кого-то, а даже от самого себя», - продолжил он.

Священник подчеркнул, что нужно не удивляться и не роптать, а научиться доверять людям не безоглядно, учитывать личные особенности каждого: свойственные человеку добрые черты, дурные склонности и пороки, сильные стороны и слабости. «Исходя из этого, строить общение, не требуя от ближнего больше, чем он может», - отметил он.

«Если помнить эти два простых момента, то уже имеющееся доверие легче не потерять. Что же касается утраченного, то: не стоит мешать Богу нас спасать. Человек – существо отходчивое. Тот, кто привык доверять, будет стремиться к этому снова, даже если доверию не будет повода. То ли дело, когда и время пройдёт, и душа успокоится, и поводы появятся. Стоит только перестать культивировать в себе обиды, а память о неблаговидных поступках ближних спрятать как можно дальше», - подытожил протоиерей Владимир Пучков.