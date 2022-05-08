Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно жить по священным законам

Когда человек живет по священным законам, то он становится учеником Святого Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Сегодня Святая Церковь молитвенно вспоминает святых жен-мироносиц, верных учениц Спасителя, которые сподобились первыми узнать о Воскресении Христа, и через жен-мироносиц эта Весть была передана и всем прочим апостолам. Святые жены-мироносицы – были благочестивыми женами, которые следовали за Спасителем, как и апостолы, служили Ему от своих имений и были верными Ему до смерти. В то время, как апостолы, будучи гонимы страхом иудейским, попрятались, святые жены-мироносицы стояли у Креста, возле Господа распятого на Голгофской горе», - сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ рассказал о жизни этих святых женщин, а также напомнил, что Церковь в этот день вспоминает двух благоговейных мужей Иосифа Аримафейского и Никодима.

Архипастырь отметил, что, как говорится в Священном Писании, Иосиф Аримафейский - богатый человек, был советником у правителей иудейских, а Никодим был членом Синедриона. «Когда Спасителя распяли на Кресте, то Иосиф Аримафейский с Никодимом пошли к Пилату и просили тело Спасителя, чтобы снять Его с Креста и предать достойному погребению. Причем Иосиф похоронил Тело Спасителя в своем гробе. Когда осудили Спасителя, то Никодим один возвысил голос и сказал: «Судит ли наш Закон человека, которого прежде не выслушают?»» - напомнил Блаженнейший.

«Эти святые мужи и жены напоминают о том, каким должен быть человек, чем бы он не занимался: член он правительства, или советник великий, или как жены-мироносицы были жены великих людей - они все должны жить по священным Божественным законам. И когда человек живет по священным законам, то он становится учеником Святого Бога и сам этими законами освящается и делает себя способным вместить в себе дар Спасения и другим людям показывает путь к Небу, к тому месту, которое Господь уготовал для всех любящих Его», - заключил Митрополит Онуфрий.