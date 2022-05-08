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В УПЦ заявили, что запрет Церкви в Броварах не имеет юридической силы

08.05.2022 / 15:20
В УПЦ заявили, что запрет Церкви в Броварах не имеет юридической силы
Источник: Центр информации УПЦ
В Бориспольской епархии УПЦ посоветовали в случае блокирования входа в религиозные сооружения или создании каких-либо других препятствий для проведения богослужений обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления

В юридическом отделе Бориспольской епархии считают запрет УПЦ властями Броваров не имеющим юридической силы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на boryspil-eparchy.org, в епархии посоветовали в случае блокирования входа в храмы обращаться в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления.

«Ни один закон или нормативно-правовой акт Украины не наделяет органы местного самоуправления правом запрещать или вмешиваться в деятельность религиозных организаций, даже при условии военного положения. А требование должностных лиц органов местного самоуправления об изменении подчиненности религиозных общин УПЦ в пользу новообразованной ПЦУ, является вмешательством во внутренние дела религиозной общины. Это противоречит как Европейской Конвенции по правам человека, так и Конституции Украины, поскольку «Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства» (ст. 35 Конституции Украины)», – отметили в епархии.

«Учитывая вышесказанное, следует констатировать, что решение о запрете деятельности религиозных общин УПЦ является незаконным и не имеет никакой юридической силы», – добавили в епархии.

По словам юристов епархии, «за препятствование осуществлению религиозных обрядов предусмотрена ответственность по ст. 180 Уголовного кодекса Украины».

В Бориспольской епархии УПЦ посоветовали в случае блокирования входа в религиозные сооружения или создании каких-либо других препятствий для проведения богослужений обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления.

Как сообщалось ранее, решением сессии Броварского городского совета от 6 мая 2022 года была приостановлена деятельность УПЦ в Броварах на время военного положения. Также местные власти активно настаивают на переходе религиозных общин УПЦ в ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
Бровары, УПЦ, бориспольская епархия
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