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УПЦ помогает украинским беженцам, военным и всем нуждающимся

08.05.2022 / 15:00
УПЦ помогает украинским беженцам, военным и всем нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие Винницкой епархии УПЦ собрали 7 тонн гуманитарной помощи для пострадавших жителей Харькова. В сопровождении секретаря епархии груз отправился к месту назначения

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора было проведено три кондитерских мастер-класса для детей из детских домов «Барвинок» и «Объятия», вынужденно переселившихся в Мукачево из города Днепр. Творческое мероприятие состоялось при содействии настоятеля Свято-Троицкого храма Мукачево протоиерея Ярослава Поповича.

Верующие Винницкой епархии УПЦ собрали 7 тонн гуманитарной помощи для пострадавших жителей Харькова. В сопровождении секретаря епархии груз отправился к месту назначения.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий наградил грамотами меценатов за переданную гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев, находящихся на территории епархии, а также ученых, которые провели высокопрофессиональное медицинское обследование для сестер Браиловского монастыря.

В Харьковскую епархию прибыл благотворительный гуманитарный груз из Тернопольской епархии УПЦ.

С благословения митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия духовенство епархии, братия Покровской мужской обители, студенты Харьковской духовной семинарии, сестры милосердия и волонтеры епархии передают данную помощь харьковчанам, проживающим в опасных районах, находящимся в больницах и всем нуждающимся.

Также митрополит Онуфрий передал продукты питания и средства гигиены в госпиталь Харькова и жителей микрорайона Северная Салтовка, находящегося под постоянными обстрелами. Благотворительную помощь харьковчанам развезли священнослужители и волонтеры Харьковской епархии.

Община Свято-Успенского храма Хмельницкого передала 10 тысяч гривен на нужды ВСУ.

В Одесской епархии духовенство, православная молодежь и активные прихожане одесских храмов и монастырей уже 72 дня организуют чаепитие с угощениями, бутербродами и горячими обедами на железнодорожном вокзале.

«Отметим, что это хорошо скоординированная миссия, в которой каждый городской православный храм отвечает за свое направление: кто занимается обеспечением, кто готовит, кто взял на себя логистику, а кто занимается непосредственно раздачей и коммуникацией с людьми на вокзале. Даже в дни, когда эвакуационных поездов на перронах нет, православные волонтеры все равно приходят на вокзал с чаем и сладостями, потому что это еще одно из самых людных мест в городе. Это место, где в усиленном режиме работают работники железной дороги и коммунальных служб, где ожидают и провожают поезда сотни пассажиров и их близких. Для них наше бескорыстное радушие и стакан горячего чая – это часто один из немногих радостных моментов в день. Именно поэтому мы продолжаем во славу Божью», – рассказывают в Одесской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, война, УПЦ
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